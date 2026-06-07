6日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、広島・辰見鴻之介について言及した。辰見は同日のオリックス戦、5−4の8回無死一塁の場面にファビアンの代走で登場。野間峻祥の打席中に今季13個目の盗塁を決めると、名原典彦の安打の間に6点目のホームを踏んだ。笘篠氏は「代走ほぼ専門なんですよね。代走で盗塁王を獲るんじゃないか言うくらいの、みんな警戒しているんですよ。ものすごい