コメの価格は少しずつ下がり始めていますが、令和の“コメ騒動”は続いています。赤字覚悟の卸売業者、新たなビジネスに打って出る農家。現場の最前線を取材しました。 【写真を見る】｢仕入れが高すぎて…｣ コメで1億5000万円の赤字 在庫は去年の約2倍 価格下落で卸売業者は悲鳴 5月12日、名古屋市北区。訪ねたのは、富山県に本社を構えるスーパー「アルビス」。コメの値段はどうなっているのでしょうか。（大石邦彦