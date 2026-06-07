日本生命セ・パ交流戦プロ野球交流戦の中日―西武戦が6日、バンテリンドームで行われ、5-2で西武が勝利した。西武先発の隅田知一郎投手が8回3安打2失点の好投で5勝目を挙げたほか、打者としても絶妙なセーフティースクイズに成功。「想像の5倍うまかった」「めっちゃ上手いやーーーん！」などの声が上がっている。4-2とリードした7回。1死二、三塁で打席に入った隅田は2球目でセーフティーバントを試みた。投手と一塁手の間に