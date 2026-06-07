本拠地エンゼルス戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板する。登板の約4時間前、突如飛び込んだ相棒の“異変”に、ファンからは心配の声が上がっている。ドジャースは日本時間午前7時にこの日の先発メンバーを発表。しかし、その約20分後、ウィル・スミス捕手の名前が消え、代わりにダルトン・ラッシング捕手が先発に名を連ねた。球団から理由は発表されなかった。突然