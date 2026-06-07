サッカー解説者・セルジオ氏が語る「今大会の懸念点」史上最強を証明する戦いが幕を開ける。日本時間6月12日に開幕する『ＦＩＦＡワールドカップ2026 北中米大会』。森保一監督（57）率いる日本代表は過去最多23人の海外組を擁し、「Ｗ杯優勝」を目標に掲げている。ところが――5月31日に行われた大会前最後の国際親善試合の相手は格下のアイスランドだったにもかかわらず１−０の辛勝。半世紀以上にわたり日本代表を見守ってきた