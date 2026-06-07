『M-1』では惨敗が続き、裸芸にも挑戦した……「子供が来年から小学生になります。ランドセルが高いからお互いの両親に頼ろうかと話してたんですけど、優勝賞金で買ってあげられそうでホッとしてますね」「……お〜〜い多田！おらへんおらへん！お前には妻も子供も！優勝ネタの設定、引きずりすぎやから」5月16日に行われた『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』で優勝したお笑いコンビ『トット』の多田智佑(ともひろ)（40