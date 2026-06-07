結婚生活の中で、夫婦仲が冷え切ってしまったとしても、家庭の形を維持することが親の責任だと考える方は少なくありません。自分の感情に蓋をして過ごす日々の先にある景色は、どのようなものなのでしょうか。今回は、筆者の知人の体験談をお届けします。 仮面夫婦を演じ続けた15年 結婚5年目を過ぎたころから、夫との仲は冷め切っていました。価値観の違いや、実家同士の揉め事など、理由はたくさんありますが、お互いにも