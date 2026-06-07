W杯得点王争いを読み解く北中米ワールドカップの得点王争いは、過去の大会実績と現在の得点力の両面から見ても近年まれに見るハイレベルな戦いとなりそうだ。最有力候補に挙げられるのはキリアン・ムバッペ（フランス/レアル・マドリード）である。2018年ロシア大会で4得点を挙げて世界制覇に貢献すると、2022年カタール大会では決勝戦のハットトリックを含む8得点でゴールデンブーツを獲得した。すでにワールドカップ通算12得