◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦磐田２−２（ＰＫ４−５）ＦＣ大阪（６日、ヤマハ）Ｊ２ジュビロ磐田はプレーオフラウンド第２戦でＪ３ＦＣ大阪に、延長２―２からのＰＫ戦の末に敗れた。連敗でチームはＪ２、Ｊ３全４０クラブ中３２位でシーズンを終えた。途中出場したＭＦ石塚蓮歩（１８）が、延長後半４分、一時勝ち越しとなるプロ初ゴールを決めた。ロングスローを味方が頭でつなぎ、こぼ