☆中日―西武（１３：３０・バンテリンドーム）中日＝涌井、西武＝ワイナンス中日は西武と現在１勝１敗。カード勝ち越しを狙ってベテラン右腕の涌井が７日に今季初登板を迎える。涌井は交流戦通算７７登板で２８勝２６敗１セーブ３ホールド。２８勝は２９勝の石川雅規（ヤクルト）に次いで２位で、勝てば交流戦最多勝利となる。交流戦勝利数上位は（順）投手（所属）勝利（１）石川雅規（ヤ）２９（２）涌井秀章（中）２８（３）