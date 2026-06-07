第１０８回全国高校野球選手権静岡県大会は２８日に開会式が行われ、７月４日から熱戦の火ぶたが切られる。しずおか報知では「好きすぎて夏」と題し、数回にわたり、今夏の話題校や選手を紹介。第１回はプロのスカウトから熱視線を浴びる沼津商・後藤幸樹（３年）と、浜松江之島の高塚克己瑠（かみる、３年）にスポットを当てる。ともに強肩強打の大型捕手が、夏の主役へと名乗りを挙げる。浜松江之島の大型捕手が、「最初で最