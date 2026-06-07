◆ナガセケンコー杯第３５回北海道支部春季リーグ戦第７節札幌手稲ボーイズ９−２旭川道北ボーイズ＝５回コールド＝（６日・旭川スタルヒン球場）リーグ戦４試合が行われた。札幌手稲ボーイズは、ダブルヘッダーの２試合目に９―２の５回コールドで旭川道北ボーイズに勝利。２番手の左腕・篠森祐之介（３年）が２回無失点と好投した。旭川大雪ボーイズは、６回コールド勝ちで全勝をキープした。札幌手稲ボーイズの篠森が、相