将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Bリーグ第1試合、サウスゴッツ大阪 対 中国・四国ナヴィセトスが6月6日に放送された。注目の西日本対決では、中国・四国ナヴィセトスが躍動。第1ステージでは初戦から連続で先手を取り、4連勝。5局目をサウスゴッツ大阪に返されるも、6局目で吉池隆真四段（21）が勝利で勝負あり。予選Bリーグの初戦は中国・四国ナヴィセトスが5勝1敗で勝利し1位決定戦へ進出