カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手が6日（日本時間7日）、レッズ戦で8回に勝ち越しの2ランを放ち、チームを6―5の逆転勝利に導いた。カージナルスにとって今季18度目の逆転勝利となった。ヌートバーは4―5の同点で迎えた8回1死三塁の場面、左腕サム・モール（1勝4敗）の2ボール1ストライクからの83マイル（約134キロ）のスイーパーを完璧に捉えた。打球速度110マイル（約177キロ）、打球角度22度、飛距離433フィート（約