日本で開催されたキックの大会のセコンドに、世界的な大物ファイターの姿がラウンド間にアップで確認され、まさかの光景にファンがざわつく一幕があった。【映像】セコンドに現れた世界的大物の姿6月6日東京・EBARA WAVE ARENAおおた（大田区総合体育館）で開催された「RISE WORLD SERIES 2026 TOKYO」。第4試合ライト級（-62.5kg）3分3R延長1Rの一戦で郄橋聖人（TRIANGLE）とACHI（ONE LINK/TARGET)が激突。驚きのシー