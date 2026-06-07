女優の賀来千香子（64）が6日、自身のインスタグラムを更新。甥の俳優・賀来賢人（36）が初プロデュースを務めた映画「Never After Dark ネバーアフターダーク」の鑑賞を報告した。「6月5日(金)に公開された映画『Never After Dark ネバーアフターダーク』を、昨夜、兄夫婦と鑑賞して来ました」と甥のプロデュース兼出演の最新作を、賢人の両親とともに鑑賞したことを明かした。「ジワリジワリと引き込まれる映像・展開の新