俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『GIFT』（毎週日曜 後9：00）。本作で山口智子が演じるアーティスト坂本広江は、ユニークな感性を持つ奇才で、“我が道を行く”そのおおらかなキャラクターで、伍鉄や息子・昊（玉森裕太）を導いていく。車いすラグビーの熱い戦いが描かれる本作の中でどのように広江を演じ、自身のエッセンスを込めたのか。山口らしい自然体の言葉で、撮影現場での堤や玉森とのほほ笑ましいエピソー