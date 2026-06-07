俳優内藤剛志（71）が12日公開の映画「劇場版旅人検視官道場修作」（兼〓涼介監督）に主演する。BS日テレ「令和サスペンス劇場」（土曜午後7時）で2023年（令5）から第7作まで放送されている人気シリーズの映画化だ。自主映画からスタートし、犯人役、義理の娘をいじめ抜く極悪の父親役、連続ドラマの連続出演日本記録を経て、刑事・サスペンスドラマの第一人者になった。70代を迎えてなお高みを目指し続ける、その思いを聞い