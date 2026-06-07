ガールズグループBilllieの日本人メンバー、ツキが部屋でのオフショットを公開した。去る6月5日、ツキは自身のインスタグラムを更新。【写真】見せていいの？ツキの入浴SHOTキャプションには、「ベーグル大好き」という言葉を綴り、複数枚の写真を投稿した。公開された写真は、ツキが自身の部屋で過ごす様子を捉えたものである。パックで肌のケアをしたり、ゆったりと入浴を楽しんだり、部屋着姿で自撮りをしたりする姿が収められ