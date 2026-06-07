完全栄養の主食でおなじみのベースフードから、人気の「BASE Pound Cake」シリーズ第二弾となる「BASE Pound Cake キャラメル」が登場しました。全粒粉や大豆など自然由来の厳選素材を使用しながら、芳醇なキャラメルの香りとしっとり濃厚な味わいを実現。忙しい毎日でも、自分を労わるご褒美時間を楽しみたい女性にぴったりの新感覚スイーツです。 芳醇な香り広がるキャラメルの魅力 2026年6月10