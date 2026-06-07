2歳で芸能界入りして42年、現在44歳になった俳優の安達祐実さんが6月9日、黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）に12年ぶりに出演します。【写真】芸歴42年！44歳になった安達祐実さん安達さんは1981年、東京都出身。2歳からキッズモデルとして活動を始め、1994年の日本テレビ系「家なき子」で本格的にブレイクしました。以降も数々のドラマ、映画に出演するほか、ファッションブランドのプロ