「長谷川潤」×ポルシェモデルの長谷川潤さんが2026年5月3日、自身のインスタグラムで高級車を運転するリール動画を公開しました。映像に登場したのは、どのようなモデルだったのでしょうか。長谷川さんとともに映っていたのは、ドイツの自動車メーカー・ポルシェが手がける高級SUV「カイエン エレクトリック」です。【動画】超カッコイイ！ 「長谷川潤」×「高級外車」を動画で見る！カイエンは2002年に初代が登場し、現在