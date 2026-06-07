6日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、同日の巨人戦で1試合に3つのバント失敗があったロッテについて言及した。1−1の引き分けに終わったものの、0−0の2回一死一塁で投手・田中晴也がバント失敗の三振、1−0の6回無死一、二塁では寺地隆成がバントを試みるも捕邪飛、1−1の9回無死一塁で池田来翔がバントするも投飛に倒れ、走者を進めることができなかった。笘篠氏は「送りバン