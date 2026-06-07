ディズニーの人気キャラクター“くまのプーさん”デザインの「チャームつき くまのプーさん保冷バッグ」が付属する「レタスクラブ」2026年8月増刊号＆8月特別号（いずれもKADOKAWA）が、7月24日（金）から発売。Amazonなどで予約受付中だ。【写真】クラシックプーデザインもかわいい！「保冷バッグ」2種の詳細■雰囲気の異なる2種デザイン今回「レタスクラブ」8月増刊号と8月特別号の付録として登場するのは、それぞれデザイ