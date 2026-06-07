愛知県豊川市の豊川稲荷で夜まつりが始まり、大学生が手掛けたお化け屋敷などでにぎわっています。 【写真を見る】豊川稲荷で”夜まつり”が始まる大阪大生が仕掛ける人気の”お化け屋敷”では泣く子や足の震えが止まらない子も愛知・豊川市 豊川市の豊川稲荷で6日始まった「豊川夜まつり」は、ことしで3回目を迎えます。 境内には屋台やキッチンカーなどおよそ100軒が並んだほか、大阪大学の学生グループが手