少子化が進む中、新しい学校のカタチを模索しているマチがあります。テーマは「すべての町民が学ぶ学校」です。子どもと町民が一緒に学べる学校とは、どんなところなのでしょうか。 幼稚園から中学校まで…１５年間の新たな義務教育学校 （授業）「これから１時間目の勉強を始めます。共通点探しビンゴゲームをやります」４年生の澤里皇甫さんです。あわせて１２人のクラスで、新学期が始まりました。 （