第76回安田記念（GI）枠順2026年6月7日（日）3回東京2日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 レーベンスティール（牡6 戸崎圭太） 1-2 ロングラン（セ8 F.ゴンサルベス） 2-3 オフトレイル（牡5 菅原明良） 2-4 シックスペンス（牡5 武豊） 3-5 サクラトゥジュール（セ9 佐々木大輔） 3-6 ステレンボッシュ（牝5 D.レーン） 4-7 スズハローム（牡6 藤懸貴志） 4-8 シャンパンカラ&#1