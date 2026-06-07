2003年安田記念（GI）四位洋文騎手騎乗のアグネスデジタルが優勝（c）SANKEI やる気が感じられず鞍上を不安にさせる馬 2003年の安田記念を勝ったアグネスデジタル。およそ1年の休養明けとなった前走のかきつばた記念で4着に敗退し、6歳にして衰えを指摘されたが、安田記念では当時オグリキャップが持っていたレースレコードを更新するタイムで貫禄の勝利。 6つ目のGⅠの勲章を手に入れた。そのアグネスデジ