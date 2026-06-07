今回は、自分勝手すぎる夫が、突然家を出て行ったエピソードを紹介します。夫が仕事から帰宅すると…「私の夫は日頃から文句が多く、家のことを一切やりません。そんな夫に不満はありつつも、いちいち夫に言い返すのも面倒で、夫に我慢し穏やかに暮らすようにしていました。しかしある日突然、夫は帰宅するやいなや、私と娘に怒鳴り散らかし、『俺、今日から父親辞めるわ』と言い、家を出て行ったのです。ただ夫が私に大きな不満が