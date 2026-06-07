本日6月7日（日）放送の『ナニコレ珍百景』では、実は“珍百景ファン歴10年以上”で、「デビューする前に番組に投稿したことがある」という上白石萌歌が番組初ロケへ。堀内健と一緒に、秋田県・男鹿半島の“先っちょ”調査へ向かう。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！ロケ冒頭からホリケンの無茶ぶりが炸裂するが、そこは上白石の番組愛がなせるわざなのか、躊躇することなく笑顔で全力対応。さらに、先っちょへ向かう道中