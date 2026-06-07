NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』第21回では、秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）が荒木村重（トータス松本）に代わり、播磨攻略の任務に就いた。村重の仲介によって出会ったのが姫路城代・小寺官兵衛尉孝高だ。この若き天才軍師、官兵衛を演じるのは、大河ドラマ初出演となる倉悠貴。もう一人の天才軍師・竹中半兵衛（菅田将暉）を強く意識している様子で、半兵衛への対抗心をも隠しきれないほど野心みなぎる強気な姿勢が