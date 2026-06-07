本日6月7日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに賀来賢人が登場！ジェシーと映画共演歴のある賀来は「（現場を）すごく盛り上げてくれた。今日も収録前にマメにLINEとか。すごいなと思って」と、陽キャなジェシーの気遣いを絶賛。賀来とちゃっかりLINE交換しているジェシーに、メンバーも「あなたにとっては普通かもしれないけど、他のメンバーは（交換）できないよ」と脱帽するひと幕も。今夜