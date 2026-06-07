【シャトレーゼ】から、初夏の訪れを感じさせてくれる爽やかな新作ケーキが登場しました。レモンの酸味やほろ苦さを活かした、見た目も華やかなラインナップが揃っています。今回は、ティータイムを少し贅沢に彩ってくれそうな、レモンを使ったケーキをご紹介します。 ほろ苦さがアクセント！ 大人も嬉しい濃厚ショコラケーキ 濃厚でしっとりとしたチョコレート生地に爽やかなレモ