6月に結婚式を行うと一生幸せな結婚生活を送ることができるとされる「ジューンブライド」。さらに6月第1日曜日となる本日は、日本記念日協会が「プロポーズの日」に認定している。芸能人にとっても一生に一度の行事は特別なもの。中には、ロマンチックであったり、驚きのエピソードを有している人も。今回はそんな芸能人のプロポーズエピソードを紹介したい。【写真】元AKB48人気メンバーに人気女優も素敵プロポーズエピソード