90年代から2000年代にグラビアで活躍した美女たちの多くが、いまや40代。しかし、年齢を重ねた今もなお、日々の節制、努力によって輝きを増していく逸材も。今回は平成のグラビア界を席巻した人気グラドルたちの近年の美しい近影ショットをまとめた！【写真】40代グラビアレジェンドたち“抜群プロポーション”に衝撃！衰え知らずの水着ショットも（15枚）■原史奈・45歳原史奈は1998年に「日テレジェニック’98」に選ばれ、