女優の朝岡実嶺(56)が6日、自身のインスタグラムを更新し、TOHJIRO名義でも知られる夫で映画監督の伊藤智生氏がステージ4の肺がんであることを公表した。 【写真】大笑いする伊藤智生監督につられるように笑顔を見せる朝岡実嶺 大笑いする伊藤監督に朝岡が寄り添う2ショット、映画スタッフとの写真などを掲載。「とてもとても大切な人と映画を作りました。タイトルは『StageⅣ』。昨年の３月にステージ４の