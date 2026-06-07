ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の15歳～19歳の若者300人に対して「『佐藤』という苗字で思い出す有名人といえば誰ですか？」というアンケートを実施。その結果を発表した。 【調査結果】「佐藤」という苗字で思い出す有名人ランキング4位以下も納得のメンツ 3位には、timeleszの佐藤勝利(9.7％)がランクイン。特に女子からの投票が多く、STARTO社のアイドルを追っている層の支持が集まっていた。「