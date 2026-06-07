過去のW杯で一度も出番がない第2、第3GKの存在意義これまでの日本代表において、第2、第3GKはワールドカップ（W杯）本大会のピッチに立つ機会を得ていない。フィールドプレーヤーなど他のポジションの選手と異なり、彼らに出番が回ってくる可能性は極めて低いのが実情だ。だが、めったに出場機会が訪れない立場に置かれながらも、彼らがどのような態度でチームに同行しているかは、チーム全体の雰囲気に大きな影響を及ぼす。