学歴、資格、人脈――。組織で生き残るために、時間も金もつぎ込んできた50代エリートたち。それなのに、なぜ「このまま終わるのか」という虚しさが、朝ごとに重くなっていくのか。理由は単純だ。他人の目を気にした「見栄」に莫大な金を払い続け、自分自身の「心の余裕」を限界までケチってきたからだ。会社の看板を剥がされた瞬間に転落するエリートたちの盲点と、人生後半戦で圧倒的に勝つための「感情の投資戦略」の構造を冷徹