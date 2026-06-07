「まだ大丈夫」と思っていた親に、じわじわ現れる小さな異変。見逃せば、ある日突然“介護“が始まることもある。一方で、いざ向き合ったときの“頑張りすぎ“が、親子関係をこじらせてしまう。【写真】あなたの親は大丈夫？「親の異変」チェックリスト3つ以上チェックが入った場合は相談を検討「『うちの親はまだ心配ない』と思っても、介護の専門家から見れば介入を必要とする場合もあります。介護未満だけれども、親の健康状態