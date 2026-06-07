『白柴生活〜ときどきカメ〜』2021年のある日、某ペットショップでボク（漫画家・奈良裕己）と妻と娘は、白柴の子犬・咲（サク）にひとめぼれしました。ひとめぼれだけで飼うのは無責任だと思い、考え直そうとしたはずだったのですがーー。この日から、白柴生活が始まったのです。今回は、「セーフティスポット」に関するお話です。咲の新たな「セーフティスポット」とはミニコラム「白柴と世界情勢」冬眠から目覚めたキッチが暴れ