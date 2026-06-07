「親の介護」と「子育て」が同時にのしかかるダブルケアの問題。筆者である柳瀬博一氏は両親が免許を返納し、「買い物難民」となったこと。さらに父親が亡くなり、80代の母親のケアが必要になったことで、子育ての傍ら、静岡・浜松の実家に時折帰省する日々を送っている。ダブルケアの問題がこれまでメディアで大きく取り上げられてこなかったのは、その定義がかなり厳しかったからである。2016年4月、内閣府男女共同参画局が、「