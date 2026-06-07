6日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、同日の中日戦で西武・隅田知一郎がスクイズを決めた場面について言及した。4−2の7回無死二、三塁の場面で、投手の隅田が1ストライクからの2球目にピッチャー横にスクイズし、三塁走者・長谷川がホームインした。笘篠氏は「セーフティスクイズについていったサードランナーの長谷川も見事です。（サインが）先に出ていれば準備していくんで