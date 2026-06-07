6日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏が、橋上秀樹監督代行就任してからの巨人について言及した。橋上監督代行が5月26日に就任して以降、7勝3敗1分。6日のロッテ戦は1−1に引き分けたが、6月2日のオリックス戦から現在4連勝中と好調だ。斎藤氏は「守備をしっかりやって、若手をいろんなところで、今までと違うところで使ったりしていますので、選手たちも新たな気持ちでやっているよ