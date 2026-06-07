現在、介護現場は出口の見えない慢性的な人手不足で疲弊している。厚生労働省の推計によれば、不足している介護職員数は約25万人に上る。この絶望的な状況を背景に、ある「救世主」が急速に勢力を広げている。それが、スキマ時間で働きたい個人と介護施設をマッチングするサービスだ。数年前から複数の事業者が立ち上げていて、介護の素人が、すぐに特養などで働けるという。そこで実態を探るべく、介護系マッチングサービスを使い