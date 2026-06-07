サッカーW杯も、大谷翔平が出場するWBCも、「テレビをつければ見られる」のが当たり前だった。だが、その常識はいま崩れ始めている。なぜ人気スポーツほど有料配信に移行するのか。ノンフィクションライターで日本大学客員教授の松瀬学さんは「WBCで起きた視聴スタイルの変化は、いずれワールドカップにも及ぶだろう」という――。写真＝時事通信フォトワールドカップ（W杯）出発セレモニーで記念撮影する日本代表の選手ら。前列左