海外在住の日本人がSNS等で「子どもが日本式お弁当でいじめられた」という声を上げることがある。なぜなのか。ニューヨーク在住のライター・堂本かおるさんは「必ずしも豪華でうらやましい、ということではない。文化の違いがあるので、子どもの状況や気持ちに合わせてあげてほしい」という――。写真＝iStock.com／yajimannbo※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yajimannbo■何度も話題になる日本式お弁当問題海外在住者に