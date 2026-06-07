球速向上のために正しい技術を…少年野球の専門家が勧めるドリル球速アップで鍵を握るのは、軸足で立ち、前足にステップする際の体重移動（並進運動）が“強く・速く”できるかどうかだ。そのためには、下半身の正しい使い方が大切になってくる。少年野球の現場を知る専門家たちの知見から、効率的な動作が身に付くトレーニングで、「うまく体重移動ができない」という悩みを解消したい。・軸足の力をロスせず伝えるにはどうすれ