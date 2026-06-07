会議室の中心に座っていたのは、社長ではなく、「戦後最大級の金融事件」の主役の一人だった。そして、名門放送局は崩壊へ歩み始める。【短期集中連載「京都の女帝」第3回前編】ゴルフ場開発で一発返済のはずが……「ゴルフ場開発は、どの金でやるんですか？」近畿放送（現・京都放送以下、KBS）監査役で元検事の吉永透は苛立ちを隠さなかった。この時KBSは、すでに146億円もの借金を抱えていた。副社長の内田和隆は歯切れ悪くこ