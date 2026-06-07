いろいろなトレーニングを実践しているにもかかわらず、なかなか筋肉がつかない……そう悩んでいる人は、「テストステロン」が足りていないのかもしれない。60歳を過ぎると20代と比べて“半減”米オクシデンタル大学准教授で、テストステロンに詳しいフィンク・ジュリウス氏が解説する。「テストステロンとはいわゆる『男性ホルモン』のことで、ひげを生やしたり代謝を向上させたりするほか、筋肉を肥大させる効果があります。つま